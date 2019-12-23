В «Храброво» задерживаются рейсы из-за тумана

В «Храброво» задерживаются рейсы из-за тумана
Виталий Невар / Новый Калининград
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В аэропорту «Храброво» из-за сильного тумана утром в понедельник задерживаются 7 московских рейсов: 4 на прилет и 3 на вылет. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

В частности, задерживается рейс U6 371 из «Домодедово» прибытием 11:05, SU 4389 и UT 389 из «Внуково» прибытием 11:30 и 5N 253 из «Домодедово» прибытием 11:50.

На вылет задерживаются рейсы UT 390, 7R 4390 (оба в аэропорт «Внуково») и 5N 254 в «Домодедово».

Время задержки пока составляет от получаса до часа. В «Храброво» просят пассажиров и встречающих уточнять время вылета/прилета в справочной аэропорта по номеру телефона +7 (4012) 300-300. Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн-табло на сайте аэропорта.
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