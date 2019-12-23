Прокуратура: в Гвардейске дети с сахарным диабетом не могут ходить в детсад

Прокуратура: в Гвардейске дети с сахарным диабетом не могут ходить в детсад
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гвардейске дети с сахарным диабетом не имеют возможности получить дошкольное образование. Прокуратура выяснила, что в детсадах отсутствуют необходимые условия, сообщает пресс-служба ведомства.

Была проведена проверка по обращению гражданина. В ходе нее установили, что в дошкольном учреждении не организовано питание для детей-инвалидов с этим диагнозом. Также нет возможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия лицензии, отсутствует специалист по питанию детей с сахарным диабетом.

В адрес главы администрации Гвардейска и.о. прокурора внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Также в суд направлен иск к администрации.


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