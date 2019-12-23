Экстремал из Зеленоградска выжил после ночи в гробу под землей

Житель Зеленоградска Олег Резанов, называющий себя «повелителем холода», провел ночь в гробу под землей на глубине полтора метра. Об успешно пройденном испытании он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Это была бесконечно долгая ночь! Я жив!» — пишет экстремал на странице в социальной сети.

Ночевка в саркофаге прошла с 22 по 23 декабря в одной из деревень в Тюменской области. «Повелитель холода» был одет в термокостюм, с собой под землю взял плед.

Этой зимой у Резанова запланированы еще три эксперимента: два погружения (в соляной раствор температурой −40 градусов и в пары жидкого азота), кроме того, он собирается вмерзнуть в лед.



Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter