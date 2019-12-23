Экстремал из Зеленоградска выжил после ночи в гробу под землей

Житель Зеленоградска Олег Резанов, называющий себя «повелителем холода», провел ночь в гробу под землей на глубине полтора метра. Об успешно пройденном испытании он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Это была бесконечно долгая ночь! Я жив!» — пишет экстремал на странице в социальной сети.

Ночевка в саркофаге прошла с 22 по 23 декабря в одной из деревень в Тюменской области. «Повелитель холода» был одет в термокостюм, с собой под землю взял плед.

Этой зимой у Резанова запланированы еще три эксперимента: два погружения (в соляной раствор температурой −40 градусов и в пары жидкого азота), кроме того, он собирается вмерзнуть в лед.