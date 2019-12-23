Россияне рассказали, как собираются провести новогодние каникулы

Россияне рассказали, как собираются провести новогодние каникулы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Новогодние каникулы проведут дома 38% россиян, а 16% намерены в праздничные дни работать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги опроса, проведенного сервисом по поиску работы.

Среди тех, кто останется в новогодние праздники дома, 33% будут отдыхать с семьей, 26% — отсыпаться. На учебу, повышение квалификации и походы в театр потратят выходные 20 %, на домашние дела 8%, а 5% — на хобби и просмотры фильмов.

Кроме опрошенных, решивших провести выходные дома или на работе, есть те, кто собрался в гости (9%) и на дачу (5%). Не определились, что будут делать на новогодние каникулы — 22% россиян.

Путешествовать будут 5% опрошенных. 4% — по России, а 1% отправятся в иностранные государства. Самые популярные отечественные направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. Зарубежные — Италия, Финляндия, США, Индия и Таиланд.

Опрос проводился с 13 по 15 декабря среди 1600 граждан старше 18 лет по всем округам РФ.

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