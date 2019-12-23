«Новапорт»: мы должны запустить дешёвые рейсы из Калининграда в Европу

Собственник аэропорта «Храброво» хочет запустить из Калининграда дешёвые рейсы в Европу. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил директор «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».



«У нас с администрацией стоит задача — сделать Калининград так называемым „окном в Европу“. <...> У нас есть задача — мы должны сделать очень дешевые рейсы в Европу именно из Калининграда», — заявил он.

Рудаков вспомнил, что в Европе есть лоукостеры, которые продают билеты по 5 евро (в частности, он упомянул WizzAir и Ryanair), и предположил, что в России достаточно авиакомпаний, которые способны доставлять пассажиров в Калининград «за разумные деньги».

«Если мы в своем аэропорту обеспечим пересадку этих пассажиров за 30 минут вместе с таможней, вместе с границей, мы создадим не символ, а реальную возможность гражданину среднего достатка из любого города по вполне приемлемой цене побывать в Европе, задержаться на три дня в Калининграде», — сказал Рудаков.

Областные власти в целом и губернатор Антон Алиханов в последние годы в частности не раз заявляли о планах превратить в «Храброво» в международный хаб, однако пока что единственные недорогие рейсы в Европу из Калининграда осуществлял лоукостер «Победа» в Рим. Были планы также на Париж, Лондон и Женеву, но они не воплотились в жизнь.