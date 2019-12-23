БФУ приглашает на бесплатную лекцию о том, как не стать жертвой мошенников

БФУ приглашает на бесплатную лекцию о том, как не стать жертвой мошенников
Виталий Невар / Новый Калининград
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В БФУ им. И. Канта расскажут, как не стать жертвой мошенников. Занятие состоится 24 декабря, сообщает пресс-служба ВУЗа.

Лекцию посветят информированию граждан о способах совершения современных видов мошенничества и защиты от них. Организаторы — Юридическая клиника БФУ. Занятие будут проводить студенты-консультанты.

Это мероприятие станет первым из серии в рамках Всероссийского проекта «Продвигая бесплатную юридическую помощь в России», посвященного оказанию бесплатной юридической помощи.

Занятие состоится на базе Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» по адресу: г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 11. Начало в 12:00. Продолжительность — 45 минут. Вход свободный.

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