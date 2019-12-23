Депутат: такого замусоренного леса, как в Калининграде, я не встречал нигде

Депутат областной Думы Павел Федоров пожаловался на большое количество мусора в калининградских лесах. Об этом он заявил в понедельник, 23 декабря, во время заседания облдумы, обращаюсь к министру природных ресурсов и экологии региона Олегу Ступину, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Я вырос в псковских лесах и службу провел два года в лесах, живя. Здесь тоже часто бываю в лесу. Такого замусоренного леса, как в Калининграде в последние годы, я нигде не встречал», — заявил Федоров.

Спикер облдумы Марина Оргеева отметила, что вопрос уже поднимался и решается. «Разобрались? Ну вы в лес зайдите, посмотрите», — предложил Федоров Оргеевой. В итоге последняя предложила Ступину договорится с главами лесничеств провести «чистку лесов».