Renault отзывает почти 80 тыс. машин в России

Представитель компании Renault на российском рынке отзывает 78,5 тыс. автомобилей марки Renault Kaptur, произведенных с 2015 года. У этих моделей существует риск открытия капота при движении машины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили с VIN-кодами, опубликованными на сайте Росстандарта. Водителям, чьи авто попадают под отзыв, нужно обратиться в дилерский центр. На машинах переустановят петли замка и сам замок. Процедура бесплатна.

Напомним, что Renault Kaptur попал в десятку самых продаваемых в России внедорожников по версии аналитического агентства «Автостат» в 2019 году.