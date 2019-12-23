Правительство области переводит участки под Светлогорском под гольф-клуб

Правительство области переводит участки под Светлогорском под гольф-клуб
Страница из постановления о переводе участков
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Правительство области вносит в Правила землепользования и застройки Светлогорска изменения, которые позволят инвестору разместить возле поселка Зори гольф-клуб. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано в понедельник на портале правовой информации.

Согласно документу, семь крупных участков переводятся в зону рекреации, на которой разрешено размещать площадки для занятием спорта. Еще один участок переводится под малоэтажную застройку.

Постановление подписано по итогам рассмотрения обращения Корпорации развития Калининградской области, которая курирует реализацию проекта размещения гольф-клуба. Инвестором является ООО «Калининград-Гольф», принадлежащее экс-директору «Калининградтеплосети» Виктору Фесику.

Градостроительная концепция освоения территории областного правительства по поселке Зори предполагала выделение почти 200 га под гольф-клуб.

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