«Полилась ложь»: медиахолдинг ответил на обвинения в отказе печатать «Новые Колеса»

«Полилась ложь»: медиахолдинг ответил на обвинения в отказе печатать «Новые Колеса»
Марина Васильева. Фото / Правительство Калининградской области
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В медиахолдинге «Западная пресса» прокомментировали обвинение Игоря Рудникова в том, что холдинг отказывается печатать газету «Новые Колеса» из-за давления губернатора Антона Алиханова. Соучредитель медиагруппы Марина Васильева опубликовала свою позицию в Facebook.

По заявлению Васильевой, Игорь Рудников действительно обратился в их типографию в начале ноября, когда сама она была в отъезде. «Скажу сразу, пресекая обвинения в нераспространении газеты, что у нас довольно давно нет своих розничных сетей. Продажи прессы осуществляются через киоски и супермаркеты, принадлежащие другим структурам и людям», — отмечает Васильева.

Газета «Новые Колеса» планировала заходить на рынок после длительного перерыва, поэтому «люди отвыкли ее покупать», уверяет издатель. При этом, по ее мнению, сильно изменилась ситуация на рынке: количество киосков прессы сократилось вдвое, поэтому «пострадали» практически все продаваемые тиражи как федеральных, так и районных изданий.

В типографии менеджеры поинтересовались каким образом Игорь Рудников собирается осуществлять распространение газеты, чтобы «скоординировать» планы и сделать производственные отношения «прозрачными и долгосрочными». Марина Васильева предложила Игорю Рудникову лично встретиться после ее возвращения и была уверена, что на тот момент еще «шло обсуждение» их сотрудничества.

«Но не успела я добраться до дома, как на заседании ОБСЕ в Москве Игорь Рудников заявил, что его газету не хотят печатать и распространять в Калининграде по приказу губернатора Алиханова. Потом на медиагруппу и на меня лично полилась ложь. Все это я и мои сотрудники расцениваем как давление на бизнес с использованием недопустимых методов передергивания, вранья, манипулирования. Что не предполагает никакого коммерческого сотрудничества. И я заявляю в ответ на обвинения со стороны Рудникова, что я никогда не обсуждала с губернатором вопрос печати и распространения „Новых колес“», — написала Васильева.

Издатель добавила, что помимо типографии холдинга в Калининграде есть еще две типографии, которые могут печатать газету «Новые Колеса». «По моим данным, ни в одну из них с запросами о печати Рудников не обращался», — заключила она.

Печатная версия газеты «Новые Колеса» перестала выходить весной 2018 года. В середине июня 2019-го Игорь Рудников вышел из СИЗО, где провел более полутора лет по обвинению в вымогательстве у теперь уже бывшего главы СУ СК России по Калининградской области Виктора Леденева. Суд признал Рудникова не виновным в вымогательстве, но осудил его по статье о самоуправстве. В начале октября Игорь Рудников заявил о возрождении «Новых колес» в интернете, издание не зарегистрировано как СМИ.

В октябре Рудников сообщил, что редакция «Новых колес» вернулась к полноценному изданию газеты, правда, только онлайн-версии. Он также сказал о намерении со временем вернуться к бумажной версии «Новых колес».

В ноябре Рудников пожаловался главе МИД России Сергею Лаврову, что газету «Новые колеса» не хотят печатать и распространять в Калининградской области из-за того, что губернатор Антона Алиханов требует согласовывать редакционную политику издания.

В середине декабря стало известно, что тираж «Новых колес» в 100 тыс. экземпляров отпечатали в одной из московских типографий.

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