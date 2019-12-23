Из-за тумана в «Храброво» рейс «Победы» ушел на запасной аэродром в «Пулково»

В калининградском аэропорту «Храброво» вновь возникли сложные метеоусловия из-за тумана после кратковременного перерыва днем. Часть рейсов опять задерживается, один борт принял решение сесть на запасном аэродроме в аэропорту «Пулково», сообщила корреспонденту «Нового Калининграда» пресс-секретарь «Храброво» Наталья Грицун.



«У нас метеоусловия сложные, „Победа“ ушла на запасной в „Пулково“. Но за ней следом рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы совершили посадку. Поэтому тут все работает по погоде, естественно, авиакомпания и экипаж принимают самостоятельное решение», — прокомментировала Наталья Грицун.

Согласно данным онлайн табло «Храброво», по состоянию на 17:30 задерживаются 3 рейса на прилет ( DP 529 из Санкт-Петербурга, 7R 4329 и UT 329 из московского аэропорта «Внуково». На вылет пока речь о задержке двух рейсов — 7R 4330 и UT 330 (оба во «Внуково»).