Калининградка хочет отсудить у стоматологии 120 тыс. руб. после падения на лестнице

Калининградка, получившая травмы при падении в стоматологии, пытается отсудить у медучреждения компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.



Истица в заявлении указала, что в ноябре 2019 года обратилась в клинику ответчика. Пациентка выполнила правила медучреждения, которыми предусмотрено посещение врачей только в бахилах и без верхней одежды.

«После посещения стоматолога истица стала спускаться по лестнице, но на одной из ступеней она поскользнулась и упала из-за того, что ступени лестницы были влажными после уборки», — говорится в релизе.

В результате падения истица сломала руку. Теперь потерпевшая просит взыскать с медицинского учреждения компенсацию причиненного морального вреда, который оценивает в 120 тыс. рублей. Судебное заседание по гражданскому делу назначено на 13 января 2020 года.