В Калининградстате рассказали, сколько мигрантов имеют высшее образование

В Калининградстате рассказали, сколько мигрантов имеют высшее образование
Виталий Невар / Новый Калининград
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Каждый третий мигрант, приехавший в Калининградскую область из СНГ на протяжении 10 лет (с 2009 по 2018 годы), имел высшее или неполное высшее образование. Такие данные приводит Калининградстат.

Еще треть мигрантов имело среднее профессиональное образование, и только 6% были малообразованны и имели неполное среднее образование.

Почти 20% приехавших из СНГ закончили среднюю школу.

Сведения об образовании мигрантов, въехавших в Калининградскую область c 2009-2018 годах из СНГ, Калининградстат

Всего мигрантов в возрасте 14 лет и старше 54723
в том числе, имели образование:
 высшее 15851
ученая степень
 доктор наук 26
кандидат наук 72
неполное высшее 1771
среднее профессиональное 18347
начальное профессиональное 668
среднее полное 10721
среднее неполное 3291
начальное общее и не имеющие образования 381
уровень образов.не указан 3693

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