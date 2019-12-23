В Калининградстате рассказали, сколько мигрантов имеют высшее образование

Каждый третий мигрант, приехавший в Калининградскую область из СНГ на протяжении 10 лет (с 2009 по 2018 годы), имел высшее или неполное высшее образование. Такие данные приводит Калининградстат.
Еще треть мигрантов имело среднее профессиональное образование, и только 6% были малообразованны и имели неполное среднее образование.
Почти 20% приехавших из СНГ закончили среднюю школу.
Сведения об образовании мигрантов, въехавших в Калининградскую область c 2009-2018 годах из СНГ, Калининградстат
|Всего мигрантов в возрасте 14 лет и старше
|54723
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в том числе, имели образование:
|высшее
|15851
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ученая степень
|доктор наук
|26
|кандидат наук
|72
|неполное высшее
|1771
|среднее профессиональное
|18347
|начальное профессиональное
|668
|среднее полное
|10721
|среднее неполное
|3291
|начальное общее и не имеющие образования
|381
|уровень образов.не указан
|3693
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