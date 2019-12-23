В Калининградстате рассказали, сколько мигрантов имеют высшее образование

Каждый третий мигрант, приехавший в Калининградскую область из СНГ на протяжении 10 лет (с 2009 по 2018 годы), имел высшее или неполное высшее образование. Такие данные приводит Калининградстат.



Еще треть мигрантов имело среднее профессиональное образование, и только 6% были малообразованны и имели неполное среднее образование.

Почти 20% приехавших из СНГ закончили среднюю школу.



Сведения об образовании мигрантов, въехавших в Калининградскую область c 2009-2018 годах из СНГ, Калининградстат

