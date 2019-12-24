В России к Новому году подорожал алкоголь

В России к Новому году подорожал алкоголь
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России к Новому году выросли цены на алкоголь, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Так, средняя цена на игристое вино в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.

Столовое вино (крепостью до 14% и содержанием сахара до 8%) подорожало в среднем на 4,29% — до 415,2 рубля за литр, крепленое вино (крепостью до 20%) — на 3,93%, до 566,6 рубля за литр.

Почти на 2% стала дороже водка (615,7 рубля за литр), зато коньяк подешевел на 0,24% — до 1 276,2 рубля за литр.

Цены на отечественное пиво за ноябрь выросли на 1,68%, а зарубежное пиво подешевело на 2,34%.



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