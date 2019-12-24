В России изменились правила сдачи на водительские права

В России изменились правила сдачи на водительские права
Алексей Милованов / Новый Калининград

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее систему сдачи экзамена на водительское удостоверение. Как сообщает издание «Коммерсант», первые положения документа начнут действовать в январе, а основные вступят в силу осенью.

«Масштабная реформа подготовки водителей (...) стартует уже в начале 2020 года — соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев», — пишет издание.

Постановление правительства РФ от 20 декабря 2019 года № 1734 меняет правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. Так, по имеющимся у «Коммерсанта» данным, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч.

Также вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет (сейчас можно учиться с 16 лет), отмечается в статье.

ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам. Или, например, кандидата в водители не допустят к экзамену в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

При этом с 1 октября 2020 года вступят в силу более масштабные изменения. Речь идет, прежде всего, о получасовом практическом экзамене, в рамках которого экзаменатор сначала проверит базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и т.д.) — теперь сделать это, по данным издания, будет позволено как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки.

Помимо этого, с 1 октября граждане получат возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Однако и ГИБДД сможет отменить положительный итог экзамена, если предоставлены поддельные документы — например, медицинские справки.

Постановление правительства уточняет и сроки проведения повторных экзаменов: проверка теоретических знаний будет назначаться не ранее чем через семь дней (но не позже 30 дней) после неудачной попытки, проверка навыков вождения — также не ранее семи дней (но не позже 60 дней). Если кандидат не прошел тест и с третьей попытки, следующей возможности придется ждать не меньше месяца (но и не более трех месяцев).

Документ носит рамочный характер, подробности появятся в регламенте приема экзаменов (его утвердят приказом МВД) и в рекомендациях для инспекторов. Подготовка документов займет десять месяцев.

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