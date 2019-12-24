Власти Зеленоградска купили дрон для спасения утопающих

Администрация Зеленоградска купила дрон для поиска и спасения людей на воде. Летательный аппарат может доставлять до утопающего спасательный круг, буксировать по воде человека массой до 120 кг, сообщает пресс-служба администрации. Также дрон оснащён видеокамерой с возможностью передачи видео в разрешении FHD, тепловизионной камерой, буксирным механизмом, спасательным механизмом, спасательным поясом, сигнальным буем, сигнальными огнями.
Администрация рассчитывает, что данное решение существенно облегчит работу спасателей и снизит количество несчастных случаев на воде.Ранее стало известно, что власти Зеленоградска покупают на пляж новые шезлонги, зонты, спасательные вышки, а также дрон. Дрон оценивался в 1,1 млн рублей.
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