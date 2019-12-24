СМИ: «Яндекс» начал оценивать платежеспособность жителей России

СМИ: «Яндекс» начал оценивать платежеспособность жителей России
Виталий Невар / Новый Калининград
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«Яндекс» и два крупнейших кредитных бюро запустили проект по оценке кредитоспособности физических лиц. Об этом проекте сообщает РБК со ссылкой представителей Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и «Яндекса».

«Аналогичный проект у „Яндекса“ есть с БКИ „Эквифакс“, рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро. Представитель „Эквифакса“ отказался от комментариев, „Яндекс“ факт сотрудничества подтвердил», — пишет РБК.

Среди продуктов «Яндекса» есть поисковик, браузер, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска работы, заказа такси и многое другое. «Яндекс» не раскрывает, какие данные о своих пользователях использует для построения скоринговой модели. По данным ОКБ, эта модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.

Для оценки заемщика «Яндексом» используется более тысячи факторов, отмечает РБК. Обезличенные данные пользователей обрабатываются алгоритмами автоматически. Результат добавляется к данным, которыми располагает бюро кредитных историй, — информации о выданных займах, платежах и кредитной нагрузке.

Кредитное бюро передает «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон, пояснил источник издания. По его словам, «Яндекс» не имеет доступа к другой персональной информации клиента банка и не передает данные клиентов кому-либо. Новым сервисом, уверяет РБК, некоторые банки уже пользуются в тестовом режиме.

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