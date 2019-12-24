В регион из Литвы пытались ввезти несколько тонн хинкали «из будущего»

В регион из Литвы пытались ввезти несколько тонн хинкали «из будущего»
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Из Литвы в Калининградскую область пытались ввезти полуфабрикаты, дата изготовления на которых была указана будущим числом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

На погранпереходе в Советске специалисты проверили груз с замороженной продукцией — пельмени в ассортименте с мясной начинкой, хинкали с мясной начинкой, — общим весом более 9,4 тонны.

«При проведении ветеринарного контроля установлено, что в ветеринарном сертификате указана „авансовая“ дата выработки продукции хинкали с мясной начинкой — 28.04.2021», — говорится в релизе.

Продукция возвращена отправителю в Литву по декларации о возврате груза.


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