Россиянам обещают показать «Иронию судьбы» в Full HD качестве

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» отреставрировал телеканал «Россия 1». Обновленную версию картины, «которая будет отличаться от первоначальной более яркими цветами и четкими деталями», покажут в качестве Full HD, сообщает РБК.

Дата и время показа картины пока руководством телеканала не утверждены. Однако в пресс-службе заверили, что программа скоро будет опубликована.

В прошлом году комедию Рязанова показывал «Первый канал». Эксклюзивные права на демонстрацию фильма принадлежали ему с 2007 года. Однако в 2017 году картину показала «Россия 1». Тогда это объяснили распределением пакета известных картин «Мосфильма». Сохранится ли эта тенденция в последний день этого года, комментировать отказались.