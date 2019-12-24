«Экозащита» сняла новый фильм о Куршской косе (видео)

Группа «Экозащита» сняла документальный фильм «Авандюна: на климатической передовой», рассказывающий о защитных сооружениях Куршской косы. 20-минутное видео опубликовано на официальном сайте движения.

«Эксперты и волонтеры, вовлеченные „Экозащитой“ в проект, регистрируют разрушение морского побережья и утрату прибрежных территорий — опасные результаты локальных явлений глобального изменения климата. Особенно сильно страдает авандюна — защитный пляжевый вал, искусственное сооружение, построенное на морском побережье 200 лет назад для защиты от подвижных песков. В 2018 и 2019 гг. штормы полностью размыли авандюну в прикорневой части косы; у корня косы морская вода заливала лесной массив и шоссе. В среднем побережье отступило на 7 метров, а в прикорневом участке у города Зеленоградска — на 16 м», — говорится в сообщении экозащитников.

В нем также отмечается, что в самом широком месте коса достигает 3,5 километров, а в самом узком — 300 метров и утрата 16 метров побережья «должна была бы взволновать администрацию национального парка», но «этого не происходит».

«Регулярные работы по восстановлению авандюны на российской стороне практически свернуты, так что для фильма эти работы пришлось снимать на литовской части Куршской косы. В ЮНЕСКО администрация российского парка отправляет приглаженные отчеты, в результате чего летом 2018 г. представитель „Экозащиты“ был приглашен на 42 сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО с альтернативным докладом. Спокойными остаются не только администрация национального парка „Куршская коса“, но и правительство Калининградской области, в которой отсутствует стратегия адаптации к изменению климата», — отмечает «Экозащита».

Премьерный показ фильма состоялся в Москве 20 декабря, говорится в сообщении. Этой работой «Экозащита» завершает второй год проекта «Мониторинг локальных явлений глобального изменения климата на территории Куршской косы». В начале следующего года фильм будет показан в Калининграде.