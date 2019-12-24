В Калининградскую область из ЮАР привезли партию зараженных апельсинов

В Калининградскую область из ЮАР привезли партию зараженных апельсинов
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

В регион из ЮАР привезли 1,65 тонны зараженных апельсинов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Фитосанитарный контроль на складе временного хранения «СВХ Сириус» выявил в привезенных апельсинах средиземноморскую плодовую муху. Это насекомое входит в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Всю партию направили на обеззараживание.

Отметим, что плодовая муха не опасна для человека, однако вредит сельскому хозяйству, так как ее яйцеклад вызывает гниение плодов.

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