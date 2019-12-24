Мэрия: большинство елочных базаров в Калининграде — нелегальные

Для того, чтобы торговать на отведенных горвластями для елочных базаров площадках, не поступило ни одной заявки. Об этом сообщил после оперативного совещания во вторник глава комитета муниципального контроля мэрии Евгений Чернышев, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Комитетом экономики и финансов отыгрывались целый ряд мест на территории города Калининграда для того, чтобы все могли на законных основаниях — там очень небольшая плата, подчеркиваю — продавать елки, но никто не заявился, никто!» — заявил Чернышев. По его словам, такие ярмарки планировалось расположить в «проходных» местах, а аренда торгового места ограничивается несколькими десятками рублей в день, но продавцы все равно предпочли расположиться в других «точках», нелегальных. «Достаточно большое количество мест по городу, где осуществляется торговля, и везде она ведется незаконно», — отметил чиновник.

Одно из немногих легальных мест — площадка у памятника «Матери-России», где ярмарку организовал ТЦ «Европа», получивший на это разрешение. Среди незаконных «точек» глава комитета муниципального контроля назвал площадки по Карла Маркса, 56, и по Гайдара, 120, у супермаркета «Виктория».