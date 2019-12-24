За полгода в Калининграде выписали 40 протоколов за парковку на газонах

За парковку на газонах в областном центре за полгода выписано 40 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщил журналистам во вторник после оперативного совещания в мэрии глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Он отметил, что эта процедура достаточно сложная: «Осуществляем фотофиксацию, направляем запрос в ГИБДД для получения информации о собственнике транспортного средства, потом составляем протокол об административном правонарушении, предварительно уведомив его о дате и времени составления, материалы направляются в министерство экологии и природы». В итоге министерство к настоящему времени рассмотрело около 10 протоколов.

Напомним, облдума внесла изменения в административный кодекс и наделила правом муниципалитеты штрафовать за парковку на газонах в начале текущего года. Окончательно эти полномочия горвласти оформили в апреле, штрафы начали выписывать с июля, когда отработали алгоритм получения информации в ГИБДД. Нарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.