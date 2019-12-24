Сотрудники ГИБДД вручили водителям новогодние подарки (видео)

Госавтоинспекторы провели предновогоднее мероприятие «Игрушки для водителей». Оно состоялось 24 декабря, во вторник, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Сотрудники вручили водителям новогодние игрушки. Их сделали дети со всей области с помощью родителей. Игрушки можно повесить на елку. Все они объединены темой безопасного дорожного движения. Автомобилистам подарили маленькие дорожные знаки, светофоры и даже новогодний жезл регулировщика.
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Новогоднее настроение и игрушки: Госавтоинспекторы делают сюрпризы для водителей Сегодня Госавтоинспекторы провели предновогоднее мероприятие «Игрушки для водителей». Дети со всей области приготовили для автолюбителей новогодние сюрпризы – игрушки на елки. Тема по-прежнему – безопасность дорожного движения. Все изготовлено руками детей, конечно же с поддержкой родителей. Водители были крайне удивлены, когда в руках у них оказались маленькие светофоры, дорожные знаки и многое другое, фантазия у детей оказалась безгранична! Инспекторы пожелали автолюбителям в наступающем году только позитивного как в жизни, так и на дороге. #ГИБДД39 #Госавтоинспекция #подарокнановыйгод #сновымгодом
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