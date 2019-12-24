В 2019 году число убийств в Калининградской области выросло на 43%

По итогам 10 месяцев 2019 года в Калининградской области убийства стали причиной смерти 50 человек, что на 43% больше чем в аналогичном периоде 2018 года. Такие данные опубликовал Росстат.



Количество самоубийств таково же, что и в прошлом году (135 человек).

Резкий рост числа убийств в 2019 году отчасти обуславливается резким снижением их числа в статистической отчетности за 2018 год. Так если в 2017 году фиксировалось 6,1 убийство в год на 100 тыс. человек, то в 2018 году показатель резко сократился до 4,2 убийств.

Общий тренд с 2014 года свидетельствует о постепенном снижении как числа убийств, так и самоубийств.



