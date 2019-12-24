Горвласти: второй этап реконструкции Южного парка начнется после открытия бассейна

Все работы по благоустройству первой очереди Южного парка в рамках контракта завершены, вторая очередь запланирована после завершения строительства бассейна. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции во вторник глава комитета городского хозяйства мэрии Александр Купцов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



По словам чиновника, завершение работ по контракту не значит, что благоустройство этой части парка закончилось; в качестве примера он привел Летнее озеро. «Отыгрывали дополнительные контракты для того, чтобы благоустроить эту территорию, потому что, естественно, не всегда есть финансовые средства сразу заложить все, сразу на 200%. Какие-то моменты выявляются в процессе эксплуатации, мы добавляли и площадку там, на Летнем озере, для выгула собак, площадку для настольных игр всевозможных, засадили кустарниками вечнозелеными и цветущими территорию», — рассказал Александр Купцов.

Что касается второй очереди благоустройства Южного парка, работы пройдут ориентировочно в 2021 году. Проекта пока нет, но есть концепция благоустройства, которая предусматривает обустройство дорожек, освещения, установку скамеек (в том числе круглых скамеек вокруг стволов деревьев) и урн.

Напомним, строительство бассейна в Южном парке планируется завершить к концу 2020 года. Ранее сообщалось, что сооружение не предусматривает наличие гостевой парковки.

Посмотреть, как благоустроили первую часть Южного парка, можно в фоторепортаже «Нового Калининграда».