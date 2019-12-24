Купцов: раздельный сбор мусора в Калининграде запускается после Нового года

Купцов: раздельный сбор мусора в Калининграде запускается после Нового года
Александр Купцов. Виталий Невар / Новый Калининград
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В мэрии областного центра не ожидают проблем с вывозом отходов с площадок для раздельного сбора мусора. Система начнет действовать после Нового года, сообщил на пресс-конференции во вторник глава комитета городского хозяйства мэрии Александр Купцов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Раздельный сбор запускается после Нового года, даты я пока точно не скажу, это уже определит правительство Калининградской области», — отметил Купцов. По его словам, мусорного коллапса в этом случае не ожидается, потому что контейнеры для раздельного сбора мусора устанавливаются рядом с обычными контейнерами, которыми горожане пользуются сейчас.

Нет серьезных опасений у горвластей и насчет того, что идея раздельного сбора в Калининграде не приживется. «Мы уже видим: там, где контейнер открыт, есть уже наполнение, допустим, бумажной части этого контейнера — бумага, картон. Потом, за несколько лет тоже в виде эксперимента, мы этому способствовали, вы видите, где сетки стоят с пластиковыми бутылками. Они тоже постоянно наполняются и вывозятся своевременно. Поэтому я думаю, что в целом это будет не хуже, чем сейчас есть, а если мы все-таки население приучим к раздельному сбору, тоже будет неплохо», — сказал чиновник.

Всего в Калининграде обустраиваются 60 площадок для раздельного сбора отходов.
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