Купцов о снегопадах: мы планируем справляться сами, но всегда есть план В

Купцов о снегопадах: мы планируем справляться сами, но всегда есть план В
Виталий Невар / Новый Калининград
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На случай аврала во время снегопадов горвласти договорились о сторонней помощи, сообщил журналистам во время пресс-конференции во вторник глава комитета городского хозяйства Александр Купцов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы планируем справляться сами, но, вы знаете, всегда есть вариант В, как в армии, и мы к этому всегда готовы», — отметил Купцов. — У «Чистоты» есть понимание, с кем заключить контракт на оперативную уборку, это мы делали и в прошлом году«. «Если взять нормативную уборку, нам еще нужна, конечно, техника, но существующая техника по нашим расчетам, позволяет нормативно убрать основные магистрали в пиковые нагрузки снежные», — заявил чиновник.

В текущем году для МП «Чистота» было решено купить 31 единицу техники. Как заявлял директор предприятия Юрий Егоров, в итоге оно сможет охватить 140 улиц, которые до сих пор не учитывались в муниципальном задании. «Техники достаточно, но если считать по нормам, еще нормы нет», — заявил Егоров. С учетом новых машин МБУ оказалась обеспечена техникой на 75% от норматива, тем не менее в «Чистоте» обещали «содержать город в нормальном хорошем состоянии».

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