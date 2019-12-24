В мэрии подсчитали количество «невыездных» из-за долгов за тепло горожан

В мэрии подсчитали количество «невыездных» из-за долгов за тепло горожан
Новый Калининград
Все новости по теме: Долги

Из-за долгов за тепло и горячую воду 1839 жителям Калининграда ограничили выезд за пределы России. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 24 декабря.

Долг каждого превышает 30 тысяч рублей, взыскание идет в судебном порядке. Общая сумма недоимки от крупных должников составляет 212 млн рублей. Это пятая часть от всей дебиторской задолженности потребителей за услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения. Самый большой долг физического лица — 417 тыс. рублей.

При полном погашении задолженности ограничение на выезд из РФ будет снято, но на это может уйти до 10 суток. Ограничения действуют на всех пунктах пограничного контроля России — от Калининграда до Владивостока.

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