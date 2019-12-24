В 2019 году в Калининграде разрешили вырубить более 4,5 тыс. деревьев

Вырубка 93% деревьев в Калининграде за последние 2 года компенсирована посадкой саженцев. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе горадминистрации.



Всего в 2018-2019 годах было разрешено вырубить 6333 дерева (из них в 2019 году — 4672 дерева), компенсационными посадками обеспечены 5927 (в 2019 году — 4266). В текущем году было выдано 77 порубочных билета, в 2018 — 88.

Дополнительно горвласти занимались посадкой саженцев взамен погибших растений. Таким образом в 2019 году было высажено 278 деревьев и 1078 кустарников, на это в бюджете выделялось 6 млн 386 тыс. рублей. В бюджете 2020 года в такие дополнительные посадки предусмотрено 9,5 млн рублей.