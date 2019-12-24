Горадминистрация: калининграды добровольно сносят более 80% самостроя

В Калининграде большую часть незаконных построек владельцы сносят добровольно. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, об этом после оперативного совещания в мэрии во вторник, 24 декабря, рассказал председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.



«Более 80 процентов выявляемых объектов у нас демонтируют добровольно», — цитирует ведомство Чернышева.

По данным чиновников, за отчетный период (06.12.2019 - 19.12.2019) проведено 16 контрольных мероприятий, в ходе которых осмотрено 30 нестационарных торговых объекта (НТО), один мобильный торговый объект (МТО). Выявлено 22 незаконно размещенных НТО.

С начала 2019 года в результате проведенной комитетом работы демонтированы в добровольном порядке 66 НТО, перемещено 14 МТО. В этом году составлено 25 протоколов об административных правонарушениях по ст. 77 КоАП Калининградской области. За отчетный период составлено 11 протоколов.