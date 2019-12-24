В мэрии назвали причины гибели двух лебедей в Калининграде

Экспертиза показала, что как минимум два лебедя, которых недавно нашли мертвыми на калининградских водоемах, скончались вследствие болезни. Об этом сообщается на официальной странице горадминистрации в Facebook.
«Нам было важно исключить инфекционные заболевания, типа „птичьего гриппа“, поэтому мы отправили тушки животных в ветеринарку. Вот их ответ: одна птица умерла от пневмонии, другая от катарального энтероколита», — говорится в сообщении.Первые сообщения о гибели птиц появились в четверг, 5 декабря. Высказывались предположения, что птицы могли быть отравлены крысиным ядом. Позднее в полиции заявили, что начата проверка по фактам публикаций в СМИ о случаях массовой гибели лебедей на калининградских водоемах. На следующий день в природоохранной прокуратуре сообщили о начале проверки по факту сообщений о гибели лебедей на водоемах Калининграда.
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