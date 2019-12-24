Прокуратура: ЦГКБ незаконно игнорировала письменный запрос калининградца

Прокуратура уличила руководство ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница» (ЦГКБ) в незаконном игнорировании письменного запроса местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В прокуратура Московского района пожаловался калининградец на то, что не получил от ЦГКБ ответа по существу на свое обращение. Установлено, что 2 октября 2019 в ЦГКБ по электронной почте поступило обращение гражданина, в котором «перед медицинским учреждением был поставлен ряд вопросов».

Однако, несмотря на требования, установленные федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», медучреждением ответ горожанину так и не был направлен.

В связи с этим, прокурором района в отношении и.о. главного врача ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ.

«С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес и.о. главного врача ГБУЗ КО „Центральная городская клиническая больница“ внесено представление», — говорится в сообщении ведомства.