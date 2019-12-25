Купцов: у Макс-Ашман парка «очень хорошие перспективы»

В будущем году в Макс-Ашман парке появится стационарный туалет, сообщил журналистам накануне на пресс-конференции председатель комитета городского хозяйства мэрии Александр Купцов.



Он напомнил, что в 2020-м на работы в парке выделяется 28 млн рублей: на эти деньги планируется благоустроить пешеходную зону (со скамейками и освещением) вокруг озера, сделать два мостика через ручей и отремонтировать еще один, сделать экодорожку к Малой Лесной улице. Кроме того, дирекция ландшафтных парков за свой счет устанавливает в парке «экоскамейки» из спиленных упавших деревьев, что укладывается в концепцию ландшафтного парка, отметил Александр Купцов. По его словам, в итоге будет приведена в порядок большая часть парка, перспективы благоустройства которого чиновник назвал «очень хорошими».

Напомним, в последний раз работы в парке проводились в 2015 году: на деньги программы приграничного сотрудничества его осушили, привели в порядок входную группу. Тогда это стоило порядка 32 млн руб. В последующие годы власти города подавали новые заявки в программу приграничного сотрудничества, но они не проходили конкурс. В итоге работы в парке было решено разбить на несколько этапов, чтобы осуществить их за свой счет: в деньгах 2014 года в целом это стоило бы около 400 млн рублей.