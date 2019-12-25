Прокуратура: на 63,7% возросло число преступлений, совершенных иностранцами

В Калининградской области в полтора раза увеличилось количество преступлений, совершенных иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Количество преступлений увеличилось на 63,7% за 11 месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом. В 2018 году правонарушений, совершенных иностранными гражданами, было 113, в текущем году — 185. В 76% случаев задержанные — граждане государств СНГ: Узбекистан (49), Казахстан (21), Беларусь (20), Украина (17), Армения (10) и др. Граждане Евросоюза (Польши и Германии) составляют 3 %.

Чаще всего совершаемые преступления — это кража (66 случаев), подделка официальных документов (24), незаконный оборот наркотиков (10), преступления против личности (7). Расследовано и направлено в суд 111 уголовных дел (60% от общего количества) в отношении 114 иностранных граждан и лиц без гражданства. Суд вынес обвинительные приговоры по всем этим делам.

В то же время за 11 месяцев 2019 года на 28% уменьшилось количество преступлений совершенных в отношении иностранных граждан на территории Калининградской области. В 2018 году их было совершено 121, в нынешнем — 91.