Вторичное жилье в Калининграде подорожало на 4,2%

В Калининградской области на 4,2% подорожало вторичное жилье. Об этом сообщает портал Domofond.ru.

Специалисты изучили динамику стоимости на рынке вторичного жилья в регионах России. Исследовали цены на квадратный метр с января по ноябрь 2019 года.

Первое место среди 79 субъектов Федерации заняла Москва. Там цена повысилась на 12,9%, до 249 843 руб за квадратный метр. Меньше стоимость выросла в Ростовской области — на 0,2%. В 15 регионах страны, наоборот, цены упали. Возглавила рейтинг по падению Республика Коми, там теперь дешевле на 4,7%.

В целом по России цены на вторичные квартиры выросли на 5,3%, до 67 103 руб. за кв. м по итогам ноября.