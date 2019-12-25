Вторичное жилье в Калининграде подорожало на 4,2%

Вторичное жилье в Калининграде подорожало на 4,2%
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Недвижимость

В Калининградской области на 4,2% подорожало вторичное жилье. Об этом сообщает портал Domofond.ru.

Специалисты изучили динамику стоимости на рынке вторичного жилья в регионах России. Исследовали цены на квадратный метр с января по ноябрь 2019 года.

Первое место среди 79 субъектов Федерации заняла Москва. Там цена повысилась на 12,9%, до 249 843 руб за квадратный метр. Меньше стоимость выросла в Ростовской области — на 0,2%. В 15 регионах страны, наоборот, цены упали. Возглавила рейтинг по падению Республика Коми, там теперь дешевле на 4,7%.

В целом по России цены на вторичные квартиры выросли на 5,3%, до 67 103 руб. за кв. м по итогам ноября.


Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter