Подрядчик онкоцентра пожаловался в суде на проблемный проект. Чиновники не явились в суд

Исполнение контракта по строительству онкологического центра под Калининградом официально прекращено. Соответствующее уведомление было опубликовано на портале госзакупок во вторник, 24 декабря.

Согласно документу, составленному госучреждением «Онкологический центр Калининградской области», компания «Артель» к 1 декабря 2019 года выполнила работы на сумму 621,3 млн руб. — 14,8% от запланированного объема с начала заключения контракта. Сумма неустойки, которую требуют от компании, составляет 107,7 млн руб.

Бывший генподрядчик не согласился с претензиями госзаказчика и пожаловался в Областной арбитражный суд. В своем иске «Артель» ссылается, в том числе на незапланированное на начальных этапах разминирование территории, задержки передачи рабочей документации и регулярную корректировку проекта, в которой было «много недостатков». На заседание, которое прошло 25 декабря, представители ответчика не явились. При этом, как отметила судья, «все вопросы» были именно к нему. Следующее заседание запланировано на 19 февраля.

В пресс-службе правительства области корреспондента «Нового Калининграда» заверили, что судебный спор не повлияет на процесс выбора нового подрядчика.

Напомним, после нескольких провальных торгов контракт стоимостью 4,2 млрд руб. в октябре 2018 года был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно была завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.

В конце ноября губернатор Антон Алиханов заявил, что в случае расторжения договора есть возможность заключить его со вторым участком уже проведенных торгов. Также возможно проведение повторного конкурса по «упрощенной процедуре», уверен чиновник.

Исполнение контракта по строительству онкологического центра под Калининградом официально прекращено. Власти потребовали от бывшего подрядчика крупную неустойку. Последний же оспаривает требования в суде и указывает на то, что проект онкоцентра изначально был несовершенен.