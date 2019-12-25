Власти выделяют 390 тыс., чтобы не платить за наблюдение за грунтами на Острове

Власти области готовы потратить 390 тыс. руб., чтобы оспорить качество геотехнического и гидрологического обследования острова Октябрьский, за которое подрядчик требует оплатить 11,7 млн руб. Это следует из карточки судебного спора, размещенной на сайте Арбитражного суда Калининградской области.

Согласно определению суда, «Региональное управление заказчика капитального строительства» настояло на том, чтобы провести экспертизу результатов обследования грунтов в 2018 году. Такая экспертиза оценивается в 390 тыс. руб. Планируется, что ее проведен независимый эксперт и закончит к марту 2020 году.

Напомним, в начале 2018 года власти области заключили до конца 2019 года с питерской фирмой «Вертикаль» контракт стоимостью 21 млн рублей на регулярное геотехническое и гидрологическое обследование острова Октябрьского. Промежуточные итоги за 2018 год показали, что там происходят «резонансные процессы». При этом чиновники сочли данные специалистов некорректными, пригрозили расторжением контракта и отказались платить за первую часть работ.



На острове периодически появляются провалы, проседает асфальт и плитка. По мнению экспертов, разрушение инфраструктуры будет продолжаться и далее из-за просадки слабых грунтов.