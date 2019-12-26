Варламов включил ул. Баранова в свой рейтинг лучших общественных пространств

Блогер-урбанист Илья Варламов включил пешеходную зону на ул. Баранова в Калининграде в свой рейтинг лучших общественных пространств России 2019 года. Рейтинг был опубликован на сайте блогера 25 декабря.

Ул. Баранова, по мнению Варламова, заслужила 9-е из 10-ти мест. «Улица получилась полупешеходной, так как проезжую часть от Партизанской до Пролетарской всё-таки сохранили. Всю пешеходную часть застелили красивым клинкерным кирпичом. Посадили много деревьев (и про приствольные решетки не забыли!), осталось лишь дождаться, когда они зацветут», — написал Варламов.

Он считает, что новое покрытие из клинкерной плитки «гармонирует с историческими постройками».