Умерла Галина Волчек

Народная артистка СССР, режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла в четверг в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Галина Борисовна скончалась», — приводит ТАСС сообщение театра. Галине Волчек было 86 лет, информация о прощании с бессменным худруком «Современника» будет предоставлена позднее.

Галина Волчек окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ и стала одним из создателей московского «Современника». С 1972 года Волчек была его художественным руководителем.