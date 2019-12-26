В Гусеве завершилась реконструкция главной площади (фото)

Завершилась реконструкция главной городской площади Гусева, работы велись по итогам конкурса лучших проектов создания городской среды 2018 года в категории «Малые города». Об этом в четверг сообщает пресс-служба областного правительства.

Стоимость проекта «Русская Победа спасла Париж» — 271,8 млн рублей. Из федерального бюджета выделено 75 млн рублей, областного — 79,9 млн рублей, местного — 34,9 млн рублей. Еще 82 млн было выделено из внебюджетных источников.

«Обустройство мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении стало определяющим при разработке концепции благоустройства. На площади установлена скульптурная композиция „Ангел-Хранитель Мира“, выполнена облицовка подпорной стены с геральдическими элементами. Большой объем работ проведен по реконструкции улично-дорожной сети», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в рамках реконструкции применили концепцию «Чистое небо», на площади убраны все воздушные коммуникации.