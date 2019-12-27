Росстат допускает, что население страны будет сокращаться еще 16 лет

Росстат допускает, что население страны будет сокращаться еще 16 лет
Виталий Невар / Новый Калининград
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Росстат составил демографический прогноз до 2035 года, в котором допускается продолжение сокращения населения. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет «Коммерсант».

В документе описывается три сценария. Низкий предполагает, что за 16 лет численность населения снизится со 146 млн до 134,2 млн человек. Согласно среднему прогнозу, население сократится до 142,9 млн, согласно высокому — увеличится до 150,1 млн.

В низком варианте продолжительность жизни мужчин к 2035 году достигнет 71 года, женщин — 79 лет. В высоком варианте продолжительность жизни составит 78 и 84 соответственно, в среднем варианте — 75 и 82.

Ранее Росстат зафиксировал новый антирекорд по естественной убыли населения за 11 лет — превышение числа умерших над числом родившихся за девять месяцев 2019 года достигло показателя в 259 тысяч 600 человек. 

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