РПЦ скорректировала правила крещения детей

Русская православная церковь разрешила при крещении детей оставлять без изменения имена святых любых поместных православных церквей мира. При этом допустимы имена в иных национальных звучаниях, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.

Согласно новым правилам, родители смогут самостоятельно выбрать церковное имя, которое наиболее похоже на то, которое дали при рождении. Священный Синод отметил, что сложившийся порядок наречения по святцам не всегда учитывает многообразие традиций в других поместных православных церквях. Отмечается, что согласно библейской традиции, выбирать имя ребенку должны родители.

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)», — говорится в журнале.