В отделе полиции, где обварился калининградец, запретили держать задержанных

В отделе полиции, где обварился калининградец, запретили держать задержанных
Фото — СУ СК России по Калининградской области
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В отделе полиции № 2 Московского района Калининграда, где обварился, а впоследствии скончался от ожогов Иван Вшивков, запретили использовать служебные помещения для содержания задержанных. Соответствующее распоряжение дало региональное УМВД, говорится в ответе прокуратуры на имя члена ОНК Калининградской области Германа Урыкова.

В ответе прокурора Московского района Сергея Багалина (копия есть у «Нового Калининграда») говорится, что держать людей в отделе полиции запрещено, пока помещения для содержания задержанных не приведут «в соответствие с требованием законодательства».

В ответе прокурора также отмечается, что полицейские правомерно задержали Ивана Вшивкова.

В Калининграде в ночь с 19 на 20 октября в отделе полиции № 2 после задержания погиб 36-летний Иван Вшивков. По официальной версии, мужчина повредил видеокамеру, а затем сломал батарею и обварился, но родственники в это не верят. СК возбудил дело о халатности, после чего двух сотрудников отдела полиции, где получил ожоги Вшивков, уволили.

Ранее члены ОНК Калининградской области Александр Вавилов и Герман Урыков порекомендовали начальнику регионального УМВД Игорю Илларионову провести проверки всех отделов полиции. В частности, начальнику отдела, где получил ожоги Вшивков, члены ОНК посоветовали заменить глухие двери на решетчатые.

В пресс-службе регионального УМВД «Новому Калининграду» на момент публикации новости не смогли сказать, куда теперь доставляют задержанных в Московском районе Калининграда.

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