На месте пешеходной зоны ул. Соммера власти хотят сделать проезжую часть

На месте пешеходной зоны от ул. Иванникова до ул. Соммера планируется сделать дорогу для проезда к придомовым территориям, заявил председатель комитета городского хозяйства мэрии Александр Купцов. Речь об этом шла во время общественных обсуждений проекта благоустройства ул.Соммера-ул.Рокоссовского. Уточняется, что планируемая дорога не предполагает сквозного интенсивного движения.



«Да, я абсолютно уверенно отвечаю, что такая цель поставлена и главой города, и сложившейся уже застройкой. Мы так и хотим сделать, — ответил Купцов и уточнил, что проезд там сейчас не организован, но фактически существует. — Это не придомовая территория». По его мнению, установка запрещающих движение знаков, а также «длинных и высоких „лежачих полицейских“, как в Польше», поможет сохранить существующий покой на улице.

Глава комитета также отметил, что вдоль этой дороги собираются обустроить парковочные места для жителей ближайших домов и гостей, так как сейчас автомобили хаотично паркуются прямо на пешеходной зоне. «Будет лучше — 100%, у вас сейчас там Шанхай», — заявил Купцов, отвечая на вопросы. Власти также заявили, что дорога не станет миниатюрным подобием Ленинского проспекта, а будет обустроена только для удобного проезда к подъездам домов.

В конце ноября на заседании горсовета власти рассказывали, что в 2020 году планируется благоустроить бульвар Рокоссовского в областном центре, который должен стать первой частью этого проекта. Территорию «от танка до „шкатулки“» градостроители решили отложить на более поздние сроки из-за ограниченности средств в бюджете.

Напомним, первый контракт на разработку проекта реконструкции пешеходной зоны на ул.Соммера-ул.Рокоссовского появился еще в 2014 году. Концепция КБ «Стрелка» обошлась городскому бюджету в 994 тыс. рублей, однако весной 2019 года власти решили его скорректировать. В сентябре администрация города из-за отсутствия прогресса в благоустройстве зоны расторгла контракт с компанией, выполняющей работы. В начале сентября в мэрии решили переделать концепцию самостоятельно. Сейчас это уже третий вариант плана благоустройства.