В Советске страховщик расторг договор с автовладельцем, узнав, что тот таксист

В Советске страховщик расторг договор с автовладельцем, узнав, что тот таксист
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске страховая компания через суд расторгла договор ОСАГО с автовладельцем, когда узнала, что он работает таксистом. Об этом сообщает пресс-служба Советского городского суда.

В суд обратилась АО «Государственная страховая компания «Югория» с иском к советчанину о признании недействительным договора обязательного страхования автогражданской ответственности. Представитель истца указал, что в декабре 2018 года при заключении договора клиент не указал, что транспортное средство используется им для перевозки пассажиров и багажа в качестве легкового такси, что позволило ему заплатить страховую премию в меньшем размере.

По условиям договора транспортное средство ответчика эксплуатируется только в личных целях. Однако, согласно реестру, в марте 2018 года ответчику было выдано разрешение на перевозку пассажиров и багажа до марта 2023 года.

«Суд указал, что ответчик ввел страховую компанию в заблуждение относительно использования транспортного средства, поэтому требования истца подлежат удовлетворению», — говорится в релизе.

Советский городской суд признал недействительным договор ОСАГО и взыскал с автомобилиста расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

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