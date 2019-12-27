У КГТУ заказали эко-паром за 240 млн рублей

У КГТУ заказали эко-паром за 240 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский государственный технический университет намерен потратить 240 млн рублей на строительство среднемагистрального автомобильно-пассажирского экологически чистого парома на электроходу. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документации, контракт заключается с единственным поставщиком — ООО «Ушаковские Верфи». Компания в 2021 году должна завершить строительство судна длиной 36 метров и шириной — 10 метров. На пароме должны помещаться 15 легковых автомобилей и 80 человек.

Как уточнили в пресс-службе университета, непосредственным заказчиком парома является Минпромторг РФ. Предполагается, что он будет курсировать между Балтийском и Балтийской косой.     

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