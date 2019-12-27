В Балтийске на сотрудника «Благоустройства» завели уголовное дело за подлог

В Балтийске на сотрудника «Благоустройства» завели уголовное дело за подлог
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Балтийске в отношении сотрудника МБУ «Благоустройство» завели уголовное дело за подлог. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что сотрудник «Благоустройства» вносил в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения, в результате чего работникам предприятия было начислено 162,2 тыс. рублей зарплаты за фактически не отработанный период.

Прокурор города Балтийска направил в следственные органы материалы проверки. По результатам рассмотрения постановления прокурора Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292, ч. 1 ст. 285 УК РФ.



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