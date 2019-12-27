В Зеленоградске школьники продали поделок на 282 тыс. рублей, чтобы помочь больным детям

В Зеленоградске во время благотворительной ярмарки, на которой продавались поделки воспитанников местных школ и детсадов, удалось собрать 282 тыс. рублей для больных детей. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.



На ярмарке, организованной в местной школе в рамках марафона «Свет Рождественской звезды», можно было купить изготовленные руками учеников изделия декоративно-прикладного творчества, поделки и сувениры, домашнюю выпечку.

«В целом в Зеленоградске за один день акции собрано 282 тыс. рублей. Средства будут направлены в Благотворительный центр „Верю в чудо“ на лечение детей», — говорится в релизе.

Благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды» проходит в Калининградской области с 2016 года. В его рамках в канун новогодних и Рождественских праздников образовательные учреждения организовывают благотворительные акции, концерты, выставки, мастер-классы по изготовлению новогодних и рождественских сувениров, ярмарки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества, созданных руками учащихся. Средства от их реализации передают в Благотворительный центр «Верю в чудо» на лечение тяжелобольных и неизлечимо больных детей. С 2016 года в рамках марафона было собрано более четырех миллионов рублей, которые были направлены на помощь 24 детям.