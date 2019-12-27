Суд отказался отпустить под домашний арест водителя, сбившего женщину с коляской

Суд отказался отпустить под домашний арест водителя, сбившего женщину с коляской
Виталий Невар / Новый Калининград
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Водителю, обвиняемому в смертельном ДТП под Пионерским, суд продлил срок содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Суд удовлетворил ходатайство следователя Светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ о продлении обвиняемому на один месяц меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Извиняться не надо: что нового в деле водителя, сбившего женщину с коляской

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 февраля 2020 года, — говорится в релизе. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об изменении меры пресечения на домашний арест либо на иную меру пресечения отказано».

Постановление суда не вступило в законную силу.

Днем 3 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил. Водитель, покинувший место ДТП, признал вину в совершении преступления. Несмотря на лишение водительских прав, он сел за руль, чтобы навестить друзей.

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